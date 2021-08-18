Папа римский призвал верующих привиться от COVID-19

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа римский Франциск призвал людей сделать прививку от коронавируса, передает МИР 24





"Любовь может быть всемирной, общественной и даже политической. Но она всегда наполнена маленькими жестами личного милосердия, способными преобразить и улучшить общество. Привиться от ковида - это акт любви. И способствовать тому, чтобы большинство людей сделали прививку, также представляет собой проявление любви. Любви к самим себе, любви к родным и друзьям, любви ко всем народам", – отметил папа римский Франциск.





Сам понтифик сделал прививку еще в январе. Он неоднократно называл вакцины "основным орудием борьбы с пандемией".-0-

