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25 декабря 2021, 15:38

Папа Римский в рождественском обращении призвал к диалогу для разрешения конфликтов в мире

Папа Римский Франциск. Фото AP
Папа Римский Франциск. Фото AP

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск в день отмечаемого католиками Рождества Христова в традиционном рождественском обращении Urbi et orbi ("Граду и миру") призвал мировое сообщество к диалогу для разрешения конфликтов. Понтифик обратился к верующим с балкона собора Святого Петра. Несмотря на дождь, на площади собрались сотни людей, передает корреспондент ТАСС.

В прошлом году из-за антиковидных ограничений папское обращение транслировалось по телевидению и в интернете, а сам понтифик находился не на балконе собора, как принято, а в зале благословения Апостольского дворца.

"Во времена пандемии наша способность к поддержанию социальных отношений подвергается испытанию. Тенденция замыкаться в себе, делать все самому, отказываться от выхода в свет, встреч друг с другом становится все сильнее. Даже на международном уровне существует риск нежелания говорить друг с другом, риск того, что для решения серьезного кризиса придется идти короткими путями, а не более длинными путями диалога, - провозгласил Франциск. - Но только они в действительности ведут к разрешению конфликтов и получению общих и долгосрочных выгод". Глава Римско-католической церкви упомянул в том числе Афганистан, Сирию, Ливию, Ирак, Йемен, Ближний Восток, Мьянму, африканские страны, а также свой родной южноамериканский континент.

"Господь, будь светом и поддержкой для тех, кто верит и работает, даже идя против течения, в пользу встречи и диалога, и не дай метастазам гангренозного конфликта распространиться по Украине", - сказал понтифик.

Франциск также обратился к Богу с просьбой вдохновить всех людей на поиск "наилучших решений для преодоления кризиса здравоохранения и его последствий", чтобы необходимое лечение, особенно вакцины, могли получить самые нуждающиеся.

Вечером 24 декабря Папа Римский провел богослужение в соборе Святого Петра в присутствии около 1,5 тыс. человек.-0-

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католицизм папа Римский Рождество
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