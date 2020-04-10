Папа Римский возглавит традиционный крестный ход, который пройдет без прихожан

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный пасхальный крестный ход в Риме из-за пандемии коронавируса пройдет без верующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу печати Святого престола.

Процессию возглавит Папа Римский Франциск, она пройдет без прихожан и будет транслироваться в прямом эфире. Кроме того, впервые за 55 лет крестный ход пройдет не у стен Колизея, а на площади перед собором Святого Петра.

Крест пронесут две группы по пять человек. Это представители пенитенциарного учреждения Падуи и сотрудники управления здравоохранения и гигиены Ватикана.

Крестный ход перед Пасхой по католической традиции проводится вечером Страстной пятницы.-0-