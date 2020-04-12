Папа Римский впервые выступил с пасхальной речью внутри пустого собора Святого Петра

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский впервые в истории выступил с ежегодной пасхальной речью в почти пустом соборе Святого Петра. В традиционном обращении "Граду и миру" он указал, что Воскресение Христово дает надежду на преодоление бед, включая пандемию нового коронавируса, сообщает ТАСС.

Католики и протестанты сегодня отмечают светлый праздник - Воскресение Христово. Торжественные службы проходят в костелах по всему миру, но в этом году практически без верующих. За литургиями люди наблюдают онлайн. Даже собор Святого Петра в Ватикане остается пустым: Папа Римский Франциск выступил впервые не с балкона этого храма, как обычно принято, а внутри собора перед папской кафедрой, подчеркивая одиночество, с которым сталкивается все человечество среди запретов и карантина.

Выступление состоялось после праздничной службы в соборе Святого Петра с участием всего нескольких десятков человек, включая хористов. Видеотрансляция велась в эфире ряда телеканалов и доступна в интернете.

"Я думаю и молюсь сегодня в первую очередь о тех, кто пострадал от коронавируса, о больных, умерших и их родственниках, оплакивающих своих близких, с которыми даже иногда не успели попрощаться. Христос, дай сил и надежды врачам и медперсоналу, всем, кто демонстрирует любовь и заботу о ближнем", - сказал понтифик.

Он почтил память жертв пандемии, которая, по его словам, подвергла все человечество тяжелому испытанию, и призвал все страны мира к сплоченности. Равнодушие и эгоизм недопустимы, подчеркнул понтифик. Отдельно он упомянул беженцев, оказавшихся в почти невыносимых условиях. Он также пожелал много сил медицинским работникам и другим людям, которые подвержены большому риску заражения.

Папа Римский также призвал в условиях пандемии ослабить международные санкции, которые мешают странам оказывать достойную поддержку населению, и прекратить войны, а также прощать долги наиболее бедных стран. "Сейчас не время для проявления эгоизма, поскольку вызов касается всех без исключения", - сказал понтифик.-0-