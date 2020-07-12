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12 июля 2020, 14:34

Папа Римский заявил, что опечален ситуацией вокруг Софийского собора

Фото Getty Images
Фото Getty Images

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск заявил, что опечален ситуацией вокруг Софийского собора, которому по решению властей Турции возвращен статус мечети, сообщает ТАСС.

"Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле и я очень опечален", - сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому мусульмане смогут совершать поклонения в Айя-Софии.

Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление с принятым решением. Такая же реакция последовала из ЮНЕСКО. Собор Святой Софии, построенный в VI веке н.э. и являющийся памятником византийского зодчества, в 1985 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

До сих пор Святой престол не давал никакой оценки решению турецких властей. СМИ Ватикана, в том числе газета "Оссерваторе Романо", сообщали только о самом факте смены статуса собора.-0-

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