Парад ко Дню благодарения в США прошел в более скромном формате, чем обычно

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса существенно повлияла на празднование Дня благодарения в США, сообщает Reuters.

День благодарения, который в США обычно отмечают с семьей и друзьями, был омрачен пандемией коронавируса. В последние недели в стране резко возросло количество случаев заболевания и смертности от COVID-19. В связи с этим, центры по контролю и профилактике заболеваний предупредили о высоком риске передачи коронавируса и попросили граждан избегать посещения парадов и других массовых мероприятий.

В свою очередь, парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке прошел по сокращенному маршруту. Огромные шары, которые раньше несли люди, в этот раз были прикреплены к специальным транспортным средствам, а зрителям запретили выстраиваться вдоль улиц. Посмотреть парад можно было только по телевизору.

В среду число госпитализированных пациентов с COVID-19 в США достигло рекордного показателя - 89 тыс. человек. Эксперты предупреждают, что День Благодарения может значительно увеличить число смертей от коронавируса, которое уже превысило 262 тыс. человек по всей стране.-0-