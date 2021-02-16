Парад Победы в Москве в 2021 году состоится - Песков

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парад Победы в 2021 году точно состоится, заверил журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

При этом пресс-секретарь затруднился ответить на вопрос, состоится ли праздник по традиции 9 мая. "Я пока не знаю, - сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли в этом году парад Победы 9 мая. - Но то, что парад будет, - это однозначно".

"Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому - парад будет, никаких сомнений нет", - добавил Дмитрий Песков.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году в Москве был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Президент РФ Владимир Путин выбрал именно эту дату, так как 24 июня 1945 года состоялся исторический Парад победителей.

Парады Победы 9 мая прошли в 2020 году только в Минске и Ашхабаде. На остальном постсоветском пространстве массовые мероприятия были отменены.-0-