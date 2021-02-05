Парагвай подписал соглашение о покупке вакцины "Спутник V"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Парагвая подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о покупке вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени, информирует ТАСС.

"Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ", - сказал он на пресс-конференции. "Речь идет о вакцине "Спутник V". Мы ждем контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок", - отметил министр.

В середине января Минздрав Парагвая в рамках ускоренной процедуры одобрил использование "Спутника V" в стране. В Парагвае было выявлено 136 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2779 человек.

Зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса готово и правительство Панамы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на подписанное министром здравоохранения центральноамериканской страны Луисом Франсиско Сукре письмо о намерениях.

"Правительство Панамы готово выдать разрешение на экстренное применение вакцины "Спутник V", - говорится в документе, адресованном Российскому фонду прямых инвестиций.

Отмечается, что в Панаме зафиксировано более 324 тыс. случаев заражения коронавирусом, от вызываемого инфекцией заболевания умер 5391 человек.-0-