Парализованный француз смог встать на ноги благодаря новому экзоскелету

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парализованный мужчина, который после падения с 12-метровой высоты четыре года не мог управлять своими руками и ногами, смог пройти почти 150 м благодаря новой разработке робототехников. Результаты работы ученых опубликовал научный журнал The Lancet Neurology , сообщает ТАСС.

В мозг больного были вживлены специальные сенсоры, которые позволили ему управлять конечностями.

"В нормальном состоянии мозг всегда может реагировать на команды человека, но не в случае повреждения спинного мозга - проводника электрических импульсов", - отмечают ученые. По статистике повреждение проводящих путей спинного мозга примерно в 20% случаев заканчивается параличом. Но после многочисленных экспериментов ученые смогли тончайшими проводками соединить экспериментальный экзоскелет с двигательными зонами головного мозга француза по имени Тибо. В эти зоны ученые предварительно имплантировали чувствительные датчики, каждый из которых состоит из 64 электродов.

"Сенсоры получают сигналы коры головного мозга парализованного человека и передают их на электромоторы экзоскелета с помощью участков мозга, которые отвечают за возбуждение двигательных мышц", - пояснил один из авторов работы Алим-Луи Бенабид.

Пациент-испытатель тренировался управлять разработанной системой несколько месяцев как дома (с помощью специальной видеоигры-аватара), так и в клинике, непосредственно в экзоскелете.

Авторы изобретения пока не говорят о широком распространении методики. Даже при удачной имплантации датчиков пациенту нужны долгие тренировки, чтобы управлять экзоскелетом. Тем не менее в перспективе подобную методику можно будет использовать при лечении болезни Паркинсона и иных амиотрофических патологий.-0-