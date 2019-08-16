Парашютистка выжила после падения с высоты 1,5 км

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде женщина выжила после неудачного прыжка с парашютом с высоты более полутора километров, сообщает телеканал
У любительницы экстремального спорта не раскрылись ни основной, ни запасной парашюты. Она приземлилась в лесистую местность, которая смягчила падение. Поэтому парашютистка отделалась несколькими переломами.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2714 BYN
|2.267 BYN
|2.274 BYN
|USD
|2.047 BYN
|2.046 BYN
|2.049 BYN
|RUB
|3.1033 BYN
|3.093 BYN
|3.102 BYN