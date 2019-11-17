Париж и Лондон примут участие в конференции ООН в Нью-Йорке

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания и Франция в последний момент согласились принять участие в конференции ООН по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения, которая пройдет в Нью-Йорке с 18 по 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее США и Израиль отказались участвовать в конференции. Россия и Китай примут в ней участие в качестве наблюдателей.

В конце прошлого года Генассамблея (ГА) ООН приняла решение о проведении в 2019 году конференции по свободной от ОМУ зоне на Ближнем Востоке. Созыв конференции станет практической реализацией резолюции ГА ООН от 1995 года о свободной от ядерного и других видов ОМУ зоне на Ближнем Востоке, принятой на Конференции по рассмотрению и продлению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). До сих пор реализация этой резолюции тормозилась по различным причинам.-0-