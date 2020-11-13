Парижская прокуратура начала предварительное расследование теракта в Ницце

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парижская прокуратура по делам о терроризме начала сегодня предварительное расследование по факту нападения вооруженного ножом мужчины на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Об этом со ссылкой на заявление прокуратуры сообщает ТАСС.
Расследование ведется по подозрению в совершении убийств и попыток убийств с террористическими целями.
Нападавший пока находится в тяжелом состоянии. Допросить следователям его еще не удалось. В его телефоне найдена фотография мужчины, убившего ранее в городе Конфлан-Сент-Онорин учителя. Там же фигурируют фотографии, связанные с деятельностью террористической группировки "Исламское государство".
Кроме того, в телефоне было записано голосовое послание, в котором Франция называется "страной безбожников".
Как сообщалось, 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам в центре Ниццы. В результате инцидента погибли три человека, в том числе священнослужитель.-0-