Парижская прокуратура уточнила число погибших при взрыве

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парижская прокуратура привела уточненные данные о числе погибших при взрыве газа на улице Тревиз. По новым сведениям, погибли два человека, оба пожарные, сообщает ТАСС.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, чье выступление транслировал телеканал BFM, сообщил о четырех погибших, в том числе двух гражданских.

По информации прокуратуры, легкие ранения и травмы получили 37 человек. По данным префектуры полиции, в тяжелом состоянии находятся 10 граждан.

Работы на месте взрыва будут продолжаться еще в течение 24 часов. В частности, совместно с муниципальными службами будет проведена оценка состояния пострадавшего здания, а также соседних домов.-0-

В центре Парижа прогремел взрыв Местом взрыва стала улица Тревиз. В результате инцидента есть пострадавшие.