Парижский Диснейленд вновь откроется 15 июля

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк развлечений Диснейленд в Париже, закрытый из-за пандемии с 14 марта, вновь откроет свои двери 15 июля, сообщает французский телеканал BFM TV.

Работа Диснейленда возобновится в особом режиме: будет установлен лимит на число посетителей, а гости парка старше 11 лет будут обязаны носить защитные маски. Также посетителей обяжут бронировать билеты онлайн.

В связи с мерами безопасности некоторые представления в парке, включая парад, вечернее шоу Disney Illuminations и общение с аниматорами, пока будут недоступны. На аттракционах будет действовать правило сохранения социальной дистанции.

В парижском Диснейленде, ведущем частном туристическом направлении Европы, работают более 17 тыс. человек, это один из крупнейших работодателей Франции.

По последним данным, во Франции подтверждено свыше 160 тыс. случаев COVID-19, более 29 тыс. человек с момента вспышки скончались.-0-