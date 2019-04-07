Парламент Алжира 9 апреля проведет заседание для утверждения главы государства

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алжирский парламент 9 апреля проведет заседание с участием депутатов обеих палат парламента - Национального народного собрания и Совета нации - для утверждения нового главы государства после того, как 2 апреля президент Абдельазиз Бутефлика подал в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Algeria Press Service (АPS).

Абдельазиз Бутефлика 2 апреля после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста. На следующий день Конституционный совет (КС) объявил пост президента вакантным, а 4 апреля представители парламента по итогам закрытого заседания приняли утвержденный КС акт об отставке Бутефлики.

Согласно алжирскому законодательству пост главы государства должен занять председатель Совета нации, которым сейчас является 77-летний Абделькадер Бенсалех. Он сможет находиться на высшей должности не более 90 дней, в течение которых должны пройти президентские выборы. При этом выдвигать свою кандидатуру на них временный президент права не имеет.-0-