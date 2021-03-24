Парламент Армении отменил военное положение в стране

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24 марта, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Парламент Армении в ходе заседания, которое прошло 24 марта, проголосовал за отмену военного положения в стране.
Заседание об отмене военного положения было инициировано оппозиционными фракциями "Процветающая Армения" и "Светлая Армения". За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, один воздержался и еще один высказался против. Таким образом решение утверждено.
27 сентября правительство Армении в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.-0-