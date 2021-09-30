Парламент Барбадоса лишил Елизавету II статуса правительницы острова

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент карибского государства Барбадос одобрил поправку в конституцию, которая лишает Елизавета II статуса правительницы острова, передает МИР 24.

Барбадос был колонией Великобритании с начала XVII века и получил независимость в 1966 году. Главой государства считалась королева Великобритании, представленная генерал-губернатором.

Остров расположен в Карибском бассейне, население – около 300 тыc. человек. Здесь круглый год тепло, но не жарко благодаря морскому бризу. Однако с июня по октябрь на Барбадос обрушиваются сильные тропические тайфуны. Сейчас Елизавета II считается королевой 16 независимых государств.-0-