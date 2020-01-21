Парламент Боливии подтвердил отставку Эво Моралеса с поста президента

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Боливии сегодня провел заседание, на котором были одобрены заявления об отставке экс-президента Боливии Эво Моралеса и вице-президента Альваро Гарсии Линеры, сообщает газета El Deber.

Заявления Моралеса и Линеры были зачитаны в присутствии членов обеих палат парламента. Затем законодатели проголосовали за одобрение их отставки.

Ранее Эво Моралес, подавший в отставку 10 ноября 2019 года, заявлял, что формально остается главой государства, так как парламент не провел заседание для рассмотрения его заявления.-0-