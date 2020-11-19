Парламент Чехии продлил режим ЧС до 12 декабря

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата депутатов парламента Чехии продлила действующий в стране с 5 октября режим чрезвычайной ситуации до 12 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.

"Палата депутатов утвердила продление режима ЧС до 24.00 12 декабря 2020 года, - заявил председательствующий на заседании. - За утверждение данного предложения проголосовали 56 из 103 присутствующих на заседании депутатов, против - 42".

С начала пандемии общее число заразившихся в Чехии достигло 475 284. В стране закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Розничная торговля запрещена по воскресеньям и в праздничные дни. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Сотрудники государственных и коммерческих организаций переведены на удаленный режим работы.

В Чехии введен запрет на свободное передвижение граждан с 21.00 до 5.00, а также на распитие алкогольных напитков на улице. Запрещено появление на улице и в общественных помещениях без защитных масок. Полицейским предоставлено право накладывать на нарушителей штрафы в размере до 10 тыс. крон (примерно 380 евро).-0-