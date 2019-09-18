Парламент Эквадора проголосовал за выход страны из Союза южноамериканских наций

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная ассамблея Эквадора проголосовала за выход страны из Союза южноамериканских наций (УНАСУР), сообщает газета Comercio .

За такое решение проголосовали 79 депутатов при необходимых 70. Выход страны из УНАСУР произойдет через шесть месяцев после окончания соответствующих процедур, как это предусмотрено учредительным документом. 11 марта Эквадор приостановил свое участие в деятельности организации.

Ранее за окончательный выход из УНАСУР выступили Колумбия, Парагвай и Перу. Аргентина и Бразилия в апреле направили правительству Эквадора, являющемуся депозитарием договора, уведомление о своем выходе из блока. Чили объявила о приостановке своего членства.

В составе УНАСУР, созданного как политическое и экономическое объединение государств Южной Америки в 2008 году, остаются Боливия, Венесуэла, Уругвай, Суринам и Гайана. В марте президенты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили и Эквадора подписали соглашение о создании нового регионального блока - Форума для развития Южной Америки. -0-