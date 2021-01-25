Парламент Эстонии предоставил председателю Партии реформ право сформировать новое правительство

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Эстонии (Рийгикогу) большинством голосов предоставил сегодня председателю Партии реформ Кае Каллас право сформировать новое правительство, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

За это решение проголосовали 70 депутатов 101-местного парламента, 30 были против, один депутат участия в голосовании не принял.

"Я хочу сделать все для того, чтобы людям в Эстонии жилось хорошо. Наша цель - сохранять Эстонию как можно более открытой, чтобы люди могли ходить на работу, дети посещать школу, чтобы продолжилась экономическая деятельность", - сказала Кая Каллас.

Ранее председатель праволиберальной Партии реформ Кая Каллас и лидер Центристской партии Юри Ратас подписали соглашение о создании новой правящей коалиции. Утверждение нового правительства намечено на 26 января.

24 января Партия реформ и Центристская партия утвердили кандидатов на посты министров нового правительства республики. В состав нового Кабмина войдут премьер от Партии реформ и еще 14 министров, чьи портфели разделены между участниками новой коалиции поровну.

Формирование нового правительства страны потребовалось после отставки с поста премьера лидера Центристской партии Юри Ратаса 13 января из-за коррупционного скандала.-0-