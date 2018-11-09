Парламент Германии ужесточил законодательство о предоставлении убежища

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Германии принял законопроект, ужесточающий правила предоставления убежища в ФРГ. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Согласно законопроекту, те, кто уже получил статус беженца, при проверках, которые возможны в течение трех лет, должны всячески сотрудничать с властями и предоставлять по их запросу требуемые документы. В противном случае мигрантам грозят денежный штраф или тюремное заключение.

Решение поддержала правящая коалиция, а также либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и правые популисты из "Альтернативы для Германии".

После изменения законодательства власти смогут тщательно изучить, являются ли правильными выданные изначально решения. До 2020 года в Германии повторно изучат почти 800 тыс. решений о предоставлении статуса беженца.

Это позволит повысить качество процедур, связанных с предоставлением убежища, полагает министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

В ходе массового притока мигрантов в 2015-2016 годах статус беженца нередко присваивали по упрощенной процедуре. В результате персональные данные или гражданство соискателей часто заносились лишь со слов претендента на убежище без детальной проверки.-0-