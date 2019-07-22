Парламент Греции проголосовал за доверие правительству

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Греции проголосовал большинством голосов за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования, состоявшегося в понедельник в законодательном органе страны.

Поименное голосование прошло после трехдневных дебатов по программе работы нового кабинета, которую Мицотакис представил депутатам на заседании 20 июля. Программа правительства предусматривает существенное сокращение налогового бремени населения и бизнеса. Это было предвыборным обещанием его партии, которое в немалой степени и обеспечило ей победу у населения, потерявшего за последние девять лет значительную часть своих доходов в результате сокращения зарплат и пенсий, повышения налогов, навязанных международными кредиторами в обмен на десятки миллиардов евро заемных средств.

Мицотакис пообещал, что Греция будет реализовывать финансовые цели на 2019-2020 годы, согласованные предыдущим правительством Алексиса Ципраса с международными кредиторами, добиваясь возможностей для финансового маневра за счет масштабных изменений на всех уровнях экономики.-0-