Парламент Грузии утвердил кабинет министров нового премьера Георгия Гахария

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Грузии 8 сентября объявил вотум доверия обновленному составу правительства под руководством нового премьер-министра Георгия Гахария, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

В поддержку Георгия Гахария высказались 98 человек из 150 депутатов парламента. Он стал пятым премьер-министром от правящей партии "Грузинская мечта" за последние семь лет, сменив на этом посту Мамуку Бахтадзе. Тот руководил правительством один год и два месяца.

С 13 ноября 2017 года Георгий Гахария занимал пост главы МВД Грузии. Его кандидатура на пост премьер-министра была официально представлена 3 сентября по итогам заседания политсовета партии "Грузинская мечта" лидером объединения Бидзиной Иванишвили.-0-