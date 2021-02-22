22 февраля, /Корр. БЕЛТА/. Парламент Грузии утвердил новое правительство, возглавит которое Ираклий Гарибашвили, сообщает ТАСС.

Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа. "89 - за, двое - против. Парламент выразил доверие правительству Грузии", - сказал спикер Арчил Талаквадзе.

Согласно грузинской конституции, теперь у президента Саломе Зурабишвили есть два дня, чтобы назначить Гарибашвили, который уже был премьер-министром Грузии в 2013-2015 годах, главой правительства.

Грузия осталась без правительства 18 февраля после того, как в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария.-0-