Парламент Хорватии одобрил новый состав правительства

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Хорватии одобрил предложения по созданию кабинета министров. Мандат на формирование нового правительства получил от президента страны Зорана Милановича премьер-министр, лидер победившей на парламентских выборах партии "Хорватское демократическое содружество" Андрей Пленкович. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение HRT, транслировавшее объявление итогов первого заседания высшего законодательного органа страны.

По данным HRT, премьер-министра поддержали 76 депутатов, 59 парламентариев проголосовали против. "Мы сформировали парламентское большинство с партнерами, с которыми, я уверен, реализуем программу нового правительства", - подчеркнул Андрей Пленкович. Среди приоритетных направлений программы социальная стабильность, экономический суверенитет, усиление государственности и глобальная узнаваемость.

Новый состав правительства Хорватии будет состоять из 16 министерств вместо 20, как было ранее. В кабмин Андрея Пленковича также войдут четыре вице-премьера.-0-