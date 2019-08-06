Парламент Индии одобрил законопроект о новом статусе Джамму и Кашмира

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нижняя палата парламента Индии Лок Сабха одобрила решение правительства страны об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир и раздел его на две территории. В ходе голосования решение поддержали 366 депутатов, 66 выступили против, сообщает ТАСС.
Ранее решение об изменении статуса Джамму и Кашмира и раздел на две территории одобрила верхняя палата парламента Индии.
Правительство Индии 5 августа объявило о решении отменить статью 370 Конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир (единственный штат Индии с мусульманским большинством) особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат). Кроме того, от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией.
По мнению индийских властей, решение по статусу Джамму и Кашмира упростит борьбу с терроризмом, будет способствовать экономическому развитию штата и притоку в него капитала, решению социальных проблем, в том числе возвращению семей индусов-пандитов, более 150 тыс. из которых, по разным оценкам, покинули Джамму и Кашмир в 1990-е годы из-за нападений исламских фундаменталистов.-0-
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