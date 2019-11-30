Парламент Ирака 1 декабря проголосует по вопросу отставки премьера

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет представителей (парламент) Ирака соберется 1 декабря на внеочередное заседание по вопросу об отставке премьер-министра Аделя Абдель Махди. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. 30 ноября глава правительства направил председателю законодательного органа страны официальное прошение об отставке.

По информации иракского информационного агентства INA, это произошло после экстренного заседания кабинета министров. Премьер подчеркнул важность "мирной передачи власти" и "удовлетворения интересов народа и требований демонстрантов". Правительство приняло отставки главы канцелярии главы кабмина Абу Джихада аль-Хашими и генерального секретаря правительства Хамида аль-Гази, поданные 29 ноября.

Согласно конституции Ирака, отставку премьера должно одобрить большинство депутатов. После его ухода члены правительства 30 дней продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового главы.

По мнению ряда политических деятелей, этот шаг "Абдель Махди должен был сделать намного раньше". Протестующие же считают, что отставки только премьера недостаточно, должен быть распущен парламент, уволены губернаторы провинций.

Прошение об отставке подано после двух месяцев акций протеста в Ираке, которые сопровождаются кровопролитными столкновениями и беспорядками. За это время погибли более 400 человек, пострадали свыше 15 тыс. человек.-0-