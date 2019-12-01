Парламент Ирака проголосовал за отставку премьер-министра

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал сегодня за отставку премьер-министра страны Аделя Абдель Махди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Прошение главы правительства освободить его от занимаемой должности одобрило большинство депутатов. Как сообщил на заседании спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси, "в соответствии с 76-й статьей Конституции Ирака президент республики должен поручить формирование правительства кандидату от партийного блока, имеющего большинство в Совете представителей".

30 ноября глава правительства Ирака направил председателю законодательного органа страны официальное прошение об отставке. В своем послании Адель Абдель Махди подчеркнул важность "мирной передачи власти" и "удовлетворения интересов народа и требований демонстрантов". Свое решение уйти с поста он также мотивировал необходимостью "избежания кровопролития и предотвращения дальнейшего сползания Ирака в пучину насилия и хаоса".-0-