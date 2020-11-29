Парламент Ирана проголосовал за законопроект о повышении уровня обогащения урана

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иранский Меджлис (парламент страны) проголосовал за ускорение рассмотрения законопроекта, предусматривающего возможность увеличить уровень обогащения урана на территории страны. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Такое решение было принято на фоне сообщения об убийстве ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны.

Как сообщает ТАСС, в случае принятия закон обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Между тем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) позволяет Ирану обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет. Кроме того, власти страны должны будут в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

Закон также предусматривает немедленное возвращение к проекту по реконструкции ядерного реактора в Араке, который существовал до подписания ядерной сделки. Согласно СВПД, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях.

В пятницу, 27 ноября, агентство Fars сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. На следующий день президент Ирана Хасан Роухани заявил, что это убийство не останется без ответа.-0-