Парламент Ирландии легализовал аборты

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов и направил законопроект для отмены восьмой поправки к Конституции на подпись президенту, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.
С января 2019 года аборты в Ирландии будут разрешены в срок до 12 недель беременности, а также позднее - в случае угрозы здоровью матери или при наличии внутриутробной патологии. До этого аборты в Ирландии были запрещены даже в случаях смертельной патологии плода, за аборт грозило наказание до 14 лет тюрьмы. По подсчетам экспертов, около 170 тыс. ирландских женщин прошли процедуру аборта в Великобритании с 1980 года.
Как отметил премьер-министр Лео Варадкар, легализация абортов станет историческим моментом для женщин Ирландии. По информации BBC, в мае на референдуме, посвященном теме легализации абортов, 69% ирландцев проголосовали за внесение изменений в законодательство.-0-
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