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23 апреля 2020, 00:36

Парламент Испании одобрил продление режима повышенной готовности

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23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Конгресс депутатов Испании одобрил 22 апреля запрос правительства о продлении режима повышенной готовности до 10 мая из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Парламентарии голосовали дистанционно. Введение режима повышенной готовности на 15 дней было одобрено Советом министров Испании 14 марта. Для его продления требовалось разрешение Конгресса депутатов. Это уже третий раз, когда парламент продлевает действие режима.

Введение режима повышенной готовности позволило властям ограничить передвижение жителей. Также в стране закрыты все кафе, бары, учебные учреждения, парки, спортзалы и развлекательные учреждения. Работают продуктовые магазины, аптеки, больницы. В этот раз дети до 14 лет получили возможность выходить на прогулку в сопровождении одного взрослого.

За нарушение режима повышенной готовности может быть наложен штраф.-0-

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