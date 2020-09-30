Парламент Израиля одобрил ограничения на протесты во время карантина

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Израиля утвердил во втором и третьем чтениях поправки к закону о коронавирусе, предусматривающие ряд ограничений на проведение уличных акций протеста во время карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan.

В соответствии с поправками, проведение акций протеста в период карантина возможно с участием не более 20 человек на расстоянии, не превышающем 1 км от места жительства. Поправки поддержали 46 депутатов, 38 высказались против.

Поправки были утверждены парламентом 25 сентября в первом чтении. В тот же день в соответствии с решением правительства в Израиле был ужесточен карантин, введенный 18 сентября, но ограничения на уличные протесты в силу тогда не вступили, так как для этого требовалось одобрение парламента.

В результате 26 сентября вечером в нескольких городах Израиля состоялись массовые акции с требованием отставки Кабмина. У резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме собрались несколько тысяч человек, возникали столкновения демонстрантов с полицейскими. Крупные протестные акции с участием сотен человек также проводились в тот день в Тель-Авиве, Кейсарии и ряде других городов.

С 25 сентября в Израиле начал действовать ужесточенный тотальный карантин. По меньшей мере две недели граждане этой страны будут работать удаленно. Открыты лишь магазины, торгующие товарами первой необходимости, и аптеки. Также работают предприятия, где остановка производственного цикла невозможна.

Выполнение ужесточенных правил во время карантина в Израиле обеспечивают около 7 тыс. полицейских. Отсутствие защитной маски и нарушение предписания по дальности передвижения от дома наказываются штрафом в 500 шекелей, а превышение количества участников собраний - штрафом в 1000 шекелей.-0-