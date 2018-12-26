Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский парламент принял закон о самороспуске. Проведение досрочных выборов назначено на 9 апреля 2019 года, сообщают РИА Новости.
Ожидается, что депутаты Кнессета уйдут на "предвыборные каникулы" уже со следующей недели.
Тем временем правительство будет работать, пока не сформируется новое и не будет назначен премьер-министр.-0-
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