Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский парламент принял закон о самороспуске. Проведение досрочных выборов назначено на 9 апреля 2019 года, сообщают РИА Новости.

Ожидается, что депутаты Кнессета уйдут на "предвыборные каникулы" уже со следующей недели.

Тем временем правительство будет работать, пока не сформируется новое и не будет назначен премьер-министр.-0-