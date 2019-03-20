20 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан.
На совместном заседании палат было принято решение о присвоении столице Казахстана имени первого президента страны Нурсултана Назарбаева. "Только что мы концептуально одобрили этот законопроект, никаких замечаний не поступало. Предлагаю одобрить законопроект в целом. Прошу проголосовать", - сказал председатель Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было решено переименовать столицу без проведения референдума. Теперь Астана официально переименована в Нурсултан.-0-
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