Парламент Кубы 10 октября изберет президента

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы проведет внеочередное заседание 10 октября и изберет президента в соответствии с положениями новой конституции страны, принятой на референдуме в феврале этого года. Об этом говорится в сообщении парламента, сообщает ТАСС.
На заседании также будет избран вице-президент страны, члены Государственного совета и председатель парламента.
Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции страны 24 февраля на всенародном референдуме - это 73,3% от всех обладающих правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии Кубы, явка на референдуме составила 84,4%. В числе ключевых изменений - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. Положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции остались неизменными.-0-