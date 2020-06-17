Парламент Кыргызстана одобрил кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра

Кубатбек Боронов. Фото gov.kg
17 июня, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Сегодня на заседании парламента Кыргызстана депутаты проголосовали за назначение Кубатбека Боронова на пост премьер-министра.
За кандидатуру Кубатбека Боронова проголосовали 105 депутатов, против - 2. Кроме того, депутаты утвердили программу правительства, структуру и состав кабмина.
Ранее сообщалось, что Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова возложено исполнение обязанностей премьер-министра до формирования нового состава правительства. Мухаммедкалый Абылгазиев был освобожден от исполнения обязанностей премьер-министра согласно поданному им 15 июня заявлению.-0-
Исполняющим обязанности главы правительства Кыргызстана назначен Кубатбек Боронов
Мухаммедкалый Абылгазиев освобожден от исполнения обязанностей премьер-министра КР согласно поданному им 15 июня заявлению.