Парламент Кыргызстана отменил в Бишкеке режим ЧП

16 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Депутаты парламента Кыргызстана отменили постановление о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения.

Спикер парламента КР Канат Исаев объявил, что кворум есть, на заседании присутствуют 76 депутатов.

Ранее сообщалось, что первый раз президент Сооронбай Жээнбеков ввел режим ЧП из-за беспорядков и митингов в Бишкеке 9 октября. Однако в течение трех дней, как требуется по закону, парламент не смог собраться и утвердить это постановление, в связи с чем Жээнбеков 12 октября вновь объявил о чрезвычайном положении.

После состоявшихся 4 октября в Кыргызстане парламентских выборов представители не прошедших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд других политиков, включая нового премьер-министра Садыра Жапарова. Впоследствии в центре кыргызской столицы также происходили столкновения между сторонниками различных оппозиционных сил. 15 октября глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.-0-