Парламент Кыргызстана снизил избирательный порог для партий на выборах до 3%

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты парламента Кыргызстана сегодня внесли изменения в законы страны, снизив избирательный порог для принимающих участие в парламентских выборах партий с 7% до 3%, сообщает ТАСС.

Парламентарии в трех чтениях отменили использование на выборах "формы №2", которая позволяет голосовать гражданам не по месту прописки, и снизили избирательный взнос для партий с $61,7 тыс. $12,3 тыс. За это решение проголосовали 83 депутата из 120.

Прошедшие 4 октября в Кыргызстане парламентские выборы были признаны несостоявшимися из-за нарушений процесса голосования. В связи с этим в Бишкеке 5-6 октября прошли массовые беспорядки, пострадали более 1,2 тыс. человек.-0-