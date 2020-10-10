10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Кыргызстана утвердил новый состав правительства, сообщает ТАСС.

Депутаты парламента избрали Садыра Жапарова на пост нового премьер-министра страны. Его кандидатура была поддержана единогласно.

По словам премьера республики, он не намерен менять состав и структуру нового правительства. Садыр Жапаров пообещал не преследовать своих политических противников. "Я беру на себя всю ответственность за работу правительства", - отметил он.

Кандидатура Садыра Жапарова была выдвинута на фоне продолжающихся в Кыргызстане с 5 октября массовых беспорядков и протестов. В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент после выборов, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков, в том числе Садыра Жапарова. ЦИК признал итоги выборов недействительными.

Президент Кыргызстана призвал лидеров партий вернуть политический процесс в правовое русло и подписал указы об отставке правительства и премьер-министра, а также сменил руководителей ряда силовых структур. Указом президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с 9 по 21 октября в Бишкеке введен режим чрезвычайного положения.-0-