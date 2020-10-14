Парламент Кыргызстана утвердил состав правительства во главе с премьером Жапаровым

14 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Депутаты парламента Кыргызской Республики единогласно утвердили структуру, состав и программу правительства Садыра Жапарова.

Парламентарии 14 октября собрались на внеочередное заседание, которое проходит в госрезиденции "Ала-Арча".

Депутаты утвердили на должность премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова. На должность первого вице-премьер-министра утвержден Артем Новиков.

Как сообщалось, 10 октября депутаты собрались на внеочередное заседание и избрали премьер-министром Садыра Жапарова. Однако президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 13 октября вернул документ в парламент и заявил, что назначение главы правительства не должно вызывать вопросов в части легитимности.-0-