Парламент Латвии утвердил запрет на использование георгиевских ленточек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм (парламент) Латвии на сегодняшнем заседании в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий - как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов, сообщает ТАСС.

Во время голосования большинство депутатов поддержало соответствующие поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и к закону "О собраниях, шествиях и пикетах".

Депутат сейма Николай Кабанов, представляющий отстаивающую интересы русскоязычных жителей Латвии оппозиционную социал-демократическую партию "Согласие", во время дебатов отметил, что эти законодательные поправки направлены на обострение и без того хрупких межнациональных отношений в республике. "Многие русские в Латвии могут воспринять этот законопроект как оскорбление их национального достоинства. Этот символ не запрещен ни в одной стране - члене ЕС. Уверен, что Латвии не стоит становиться в этом деле пионером", - сказал он.

Глава парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш, где рассматривались эти поправки, со своей стороны подчеркнул символичность того, что решение о введении ограничений на использование георгиевских ленточек принимается именно 11 ноября, когда Латвия отмечает государственный праздник - День Лачплесиса (День павших воинов).

"Мы работали над этим законопроектом в комиссии два года - более 700 дней", - напомнил он, добавив, что правоохранительные органы республики со своей стороны выразили готовность следить за выполнением этих ограничений.

С предложением ввести запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий ранее выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще должен утвердить президент.-0-