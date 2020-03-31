Парламент Литвы отклонил предложение перейти на работу в удаленном режиме

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Сейма (парламента) Литвы отклонили предложение спикера Виктораса Пранцкетиса о переходе в условиях пандемии коронавируса на работу в удаленном режиме, сообщает ТАСС.

Инициативу спикера поддержали 37 парламентариев, против высказались 27 человек, 54 депутата воздержались. Идея должна была набрать не менее 50% голосов участвовавших в голосовании.

"Мы не имеем права переходом на дистанционную работу поставить себя в привилегированное положение по сравнению с продавцами, медиками, полицейскими, у которых нет возможности работать удаленно", - подчеркнули критики инициативы.

Согласно последним данным, в Литве подтверждено 533 случая заражения COVID-19, 7 человек скончались. Всего в мире по состоянию на 31 марта зафиксировано более 777 тыс. случаев заболевания коронавирусом нового типа, скончались свыше 37 тыс. человек.-0-