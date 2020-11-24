Парламент Литвы утвердил кандидатуру Ингриды Шимоните на должность премьера

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм (парламент) Литовской Республики утвердил кандидатуру Ингриды Шимоните на должность премьер-министра. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

За кандидатуру Шимоните проголосовали 62 члена сейма, против были 10, воздержался 41 парламентарий. Отмечается, что кандидатуру 46-летней Ингриды Шимоните поддержали все участвовавшие в заседании консерваторы и члены фракции Партии свободы, а также пять представителей Смешанной группы членов сейма. Постановление об утверждении кандидатуры премьера принимается простым большинством голосов от участвовавших в голосовании, поэтому не участвовавшие в голосовании могли обеспечить меньшую потребность в перевесе голосов для утверждения кандидатуры.

Ингрида Шимоните поблагодарила членов Сейма за добрые слова, пожелания и критику в свой адрес. Она отметила, что будет нести личную ответственность за всех предложенных ею претендентов в министры. "Мы в коалиции договорились, что если на кого-то из кабинета упадет тень и он решит не уходить в отставку, то, в соответствии с такой логикой, уйти придется мне самой. Я готова взять на себя эту ответственность", - сказала она.

Кандидатуру непартийной Ингриды Шимоните на пост премьера предложила правоцентристская коалиция, в которую входят консерваторы, либералы и Партия свободы. У них в сейме 73 мандата из 141.

Ингрида Шимоните в 2009-2012 годах была министром финансов в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса, работала в правлении Банка Литвы (Центробанка), возглавляла парламентский комитет по аудиту. В парламенте прошлого созыва входила во фракцию консерваторов, но не была членом этой партии. Кандидат в премьеры знает английский, польский, русский и шведский языки, в качестве своего увлечения называет книги. Она родилась в Вильнюсе, по образованию экономист.

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