ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 27 февраля 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:59 Парламент Ливии проведет встречу, чтобы выразить доверие временному правительству В мире
00:35 Израильское судно пострадало от взрыва в Оманском заливе В мире
26.02.21
26.02.21 23:58 В пригороде Парижа неизвестные застрелили 15-летнего подростка В мире
26.02.21 23:29 ФОТОФАКТ: В Гомель пришла весна Регионы
26.02.21 23:00 Боровик: самый удобный способ покорить нацию - убедить население в несостоятельности своего государства Общество
26.02.21 22:38 Беларуси и России необходимо заняться совместным информационным противоборством с оппонентами - Авдонин Общество
26.02.21 22:33 Чешское правительство продлило режим ЧС в стране до 28 марта В мире
26.02.21 21:58 Совет Безопасности ООН принял резолюцию по вакцинации В мире
26.02.21 21:45 Дни открытых дверей пройдут в Минском суворовском военном училище Регионы
26.02.21 21:35 Предприятия Гомельской области увеличили экспорт сельхозпродукции на 6% в 2020 году Регионы
26.02.21 21:21 В мире третью неделю выявляют не более 3 млн случаев заражения коронавирусом В мире
26.02.21 21:16 Минюст рассказал о мероприятиях по правовому просвещению граждан в 2021-2025 годах Общество
26.02.21 21:08 Генсек Совета Европы призвала стороны в Армении к сдержанности В мире
26.02.21 21:06 Футболисты "Ротора" победили "Тамбов" в матче чемпионата России Спорт
26.02.21 21:00 Лицеисты МЧС стали серебряными призерами республиканской кадетской олимпиады "Патриот" Общество
26.02.21 20:43 Глава ВОЗ призвал увеличить производство вакцины от коронавируса в мире В мире
26.02.21 20:34 Большой театр приглашает на концерт музыки эпохи барокко 27 февраля Афиша
26.02.21 20:24 Студентов и преподавателей БГУ обучат основам предпринимательства Общество
26.02.21 20:19 Егор Герасимов пробился в полуфинал турнира в Монпелье Спорт
26.02.21 20:13 В Беларуси начали исследовать количество вируснейтрализующих антител у доноров антиковидной плазмы Общество
26.02.21 20:05 Лучший животновод Витебской области о выращивании телят: их нужно любить, как своих детей Регионы
26.02.21 19:46 Представители Администрации Президента проведут в марте выездные приемы и встречи в коллективах Общество
26.02.21 19:39 Первыми обладателями ордена Трудовой Славы стали рабочий БЕЛАЗа и гендиректор птицефабрики "Дружба" Президент
26.02.21 19:25 Норвежский двоеборец Рибер выиграл золото ЧМ в гонке Гундерсена Спорт
26.02.21 19:18 Пейзаж - это зеркало души: творческая встреча с художницей Анной Гадировой пройдет в Минске Культура
26.02.21 19:03 Власти Эстонии назвали ситуацию с COVID-19 в стране критической В мире
26.02.21 18:53 Около 400 специалистов станут участниками международной научной конференции в БГУ Общество
26.02.21 18:42 Правоохранители вычислили гомельчанку, оскорбившую милиционера из Светлогорска Происшествия
26.02.21 18:40 Заключительный этап Кубка IBU перенесен в Австрию Спорт
26.02.21 18:38 Ведущий челюстно-лицевой хирург Беларуси провел в детской больнице Могилева обучающие операции Регионы
Все новости
Все новости
В мире
27 февраля 2021, 00:59

Парламент Ливии проведет встречу, чтобы выразить доверие временному правительству

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей, избранный постоянный парламент Ливии, базирующийся на востоке - в Тобруке) проведет встречу, чтобы выразить доверие временному правительству премьера Абдель Хамида Дбейбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера палаты представителей Акила Салех по итогам встречи с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Насером Буритой.

" Палата представителей стремится сформировать небольшое временное правительство, в состав которого вошли бы представители различных регионов Ливии", - цитирует Салеха пресс-служба МИД королевства. По его словам, парламент "проведет встречу, чтобы выразить доверие временному правительству".

"Во время предстоящего заседания парламент совершенно свободно примет решение о том, что в интересах страны, - продолжал он. - Получив доверие, правительство будет утверждено избранным законодательным органом страны".

Глава Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба передал в четверг в Палата представителей список претендентов на министерские посты в его кабинете министров.

Как ожидается, специальное заседание по выражению доверия может пройти в ближайшие дни в Сирте. Кроме того, депутатам предстоит также одобрить избранный Президентский совет. Все эти процедуры утверждения необходимо завершить до 21 марта.

Главной задачей переходных органов станет подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря текущего года, но до этого времени еще должен пройти референдум по проекту новой конституции.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Ливия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива Reuters Израильское судно пострадало от взрыва в Оманском заливе
Фото AP Photo В пригороде Парижа неизвестные застрелили 15-летнего подростка
Фото ТАСС Чешское правительство продлило режим ЧС в стране до 28 марта
Фото AP Совет Безопасности ООН принял резолюцию по вакцинации
Фото из архива В мире третью неделю выявляют не более 3 млн случаев заражения коронавирусом
Мария Пейчинович-Бурич. Фото Арменпресс Генсек Совета Европы призвала стороны в Армении к сдержанности
Главное
Лукашенко: главная задача на предстоящие месяцы - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио
Медицина и космос, электромобили и цифровые платформы - как будет развиваться белорусская наука
Виктор Лукашенко избран на пост президента НОК
Первые валидационные серии вакцины "Спутник V" произвели в Беларуси
Топ-новости
Лукашенко: сейчас особое время, и мы должны показать себя нацией
Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены более 60 человек
Изменены отдельные нормы строительной деятельности
Каранкевич: увеличение электропотребления - одна из приоритетных задач на пятилетку
Представители Администрации Президента проведут в марте выездные приемы и встречи в коллективах
ФПБ начинает еженедельный мониторинг цен на продукты и лекарства первой необходимости
Цянь Хуншань: отношения с Беларусью выйдут на более высокий уровень развития
Румак: этноконфессиональный мир - один из важнейших факторов социальной стабильности в стране
Самая быстрая птица планеты поселилась в Бресте
Минфин ожидает второй транш российского кредита в I полугодии
Продовольствие в 2020 году обеспечило пятую часть белорусского экспорта товаров
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1602 пациента с COVID-19, выписаны 1597
Квартира в "Баку" - всего от 2600 рублей за метр! Старт продаж в новом доме Minsk World
Три года лишения свободы - вынесен приговор экс-главе регионального отделения Белгазпромбанка
Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышаются в Беларуси с 1 марта
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.