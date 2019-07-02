Парламент Молдовы объявил конкурс кандидатов на должность судьи Конституционного суда

2 июля, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Парламентская Комиссия по юридическим вопросам Молдовы объявила конкурс по отбору двух кандидатов на должность судьи Конституционного суда от парламента.

Согласно законодательству кандидаты на эту должность должны быть гражданами Молдовы, иметь высшее юридическое образование и обладать профессиональной компетентностью и опытом работы в судебной системе не менее 15 лет. Возраст кандидатов не должен превышать 70 лет.

26 июня судейский корпус Конституционного суда подал в отставку в полном составе, оказавшись в центре политического скандала после того, как контролировавшая прежде власть в стране Демократическая партия Молдовы отказалась признавать новое правительство и парламентскую коалицию, которую сформировали Партия социалистов Молдовы и блок Acum ("Сейчас"). Судьи признали новое правительство нелегитимным, потребовав от президента страны Игоря Додона распустить парламент и объявить досрочные выборы. Молдавский лидер назвал решение КС узурпацией власти. Парламент и правительство также решили игнорировать постановления КС и отказались самораспуститься.

Конституционный суд Молдовы состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Два судьи назначаются парламентом, два - правительством, а два - высшим советом магистратуры.-0-