Парламент Молдовы одобрил вывод спецслужбы из подчинения президенту

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба информации и безопасности Молдовы будет переведена из подчинения президенту страны в парламентское. Соответствующий законопроект был одобрен сразу в двух чтениях на сегодняшнем заседании парламента, сообщает ТАСС.
"Проект закона одобрен 51 голосом в первом и втором, финальном, чтении", - подвел итог голосования вице-спикер парламента Влад Батрынча.
Инициатором предложения о выводе спецслужбы из подчинения главы государства выступила "Партия социалистов", которая поддерживает действующего президента страны Игоря Додона.
Лидер партии "Действия и солидарность", избранный президент Майя Санду выступила против и инициировала сегодня акцию протеста.
Срок полномочий Игоря Додона истекает 23 декабря. Майя Санду признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдовы.-0-