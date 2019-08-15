15 августа, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Парламент Молдовы отменил смешанную избирательную систему и решил вернуться к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. Соответствующий законопроект был принят сегодня в окончательном чтении.

В результате изменений, внесенных в законодательство, будут исключены сертификаты о неподкупности и положение о предвыборной агитации. Таким образом, в день выборов и за день до них будет запрещена предвыборная агитация. Это положение не относится к информации, которая ранее уже была размещена в интернете или на плакатах. Также исключены запреты на порядок голосования в диаспоре. Молдавские граждане за рубежом смогут голосовать на парламентских и президентских выборах, а также на республиканских референдумах при предъявлении паспорта, удостоверения личности и военного билета.

Парламент также изменил минимальный избирательный порог. Для партий он впредь будет составлять 5%, для блоков - 7%, а для независимых кандидатов - 2%.

Также в списках кандидатов на парламентские и местные выборы необходимо будет соблюдать минимальную квоту в 40% для представительства полов.

Смешанная избирательная система в Молдове была введена в июле 2017 года. Парламентские выборы 24 февраля 2019 года прошли по смешанной системе.-0-