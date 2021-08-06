Парламент Молдовы утвердил правительство во главе с Натальей Гаврилицей

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Молдовы утвердил программу и состав правительства во главе с Натальей Гаврилицей, которую на пост премьер-министра выдвинула президент страны Майя Санду, сообщает ТАСС.

"За правительство проголосовал 61 депутат", - объявил спикер Игорь Гросу.

Поддержку кабинету оказала правящая Партия действия и солидарности, поддерживающая президента Майю Санду. Лидеры Блока коммунистов и социалистов, у которых 32 места, объявили о переходе в оппозицию и не голосовали за правительство, также не поддержали его и шесть депутатов от партии "Шор".

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. Партия действия и солидарности набрала 52,8% голосов и получила право самостоятельно сформировать правительство.-0-