14 ноября, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Парламент Молдовы утвердил программу и состав нового правительства во главе с Ионом Кику. Его поддержали 62 депутата из 101, сообщила председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный.

Новое правительство будет состоять из двух вице-премьеров и девяти министерств.

Ион Кику отметил, что миноритарное правительство, которое он будет возглавлять, будет исполнять обязанности до президентских выборов осенью 2020 года. "Учитывая статус миноритарного правительства, установленного в целях восстановления сложной ситуации в большинстве социально-экономических областей Республики Молдова, временной горизонт программы деятельности, который мы сегодня представляем, ограничивается периодом до президентских выборов осенью 2020 года", - сказал Ион Кику, представляя программу правительства.

Он подчеркнул, что в своей программе уже наметил краткосрочные приоритеты для восстановления социально-экономической ситуации страны. Среди них - реформирование юстиции, оживление местной публичной администрации, активизация отношений с партнерами, а также восстановление экономики, развитие IT-отрасли и туризма.

Как сообщалось, в июне текущего года соцпартия Молдовы сформировала парламентское большинство с блоком Acum ("Сейчас"), одним из лидеров которого является Майя Санду. Конфликт в коалиции разразился вокруг выборов нового генерального прокурора. 6 ноября правительство республики под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность. В Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) высказались против, объяснив, что инициатива правительства не обсуждалась в коалиции и является фактически ультиматумом. Кроме того, юристы партии посчитали, что поправки противоречат Конституции. 8 ноября фракция ПСРМ выдвинула вотум недоверия правительству и потребовала от премьер-министра отозвать проект закона. 12 ноября прежнее правительство во главе с Майей Санду было отправлено в отставку в результате поддержанного парламентом вотума недоверия.-0-